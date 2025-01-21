В 2023 году руководство Украины и западные партнёры отвергли план Генерального штаба о наступлении сразу по трём направлениям, предпочтение было отдано одному.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на книгу экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

«Следовало, что бы ни стоило, унять пыл наших партнёров и убедить собственное руководство в правильности наших действий», — указал Залужный.

Ранее стало известно, что Залужный готовится к публикации трёх книг, которые получили названия «Моя война», «Наша война» и «Их война».