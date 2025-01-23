Российские военнослужащие наносят третью волну атак по объектам на территории Украины.

Об этом сообщает издание «Военное обозрение».

«В ходе третьей волны с помощью различных средств огневого поражения ущерб наносится объектам противника в Киеве и Киевской области», — говорится в публикации.

Военкоры отмечают, что первые налеты беспилотных летательных аппаратов были зафиксированы поздно вечером 22 января, вторая волна прошла в ночь на 23 января. Сообщалось о налете на аэродром в Вознесенске в Николаевской области и об ударе по промзоне подконтрольного Украине города Запорожье.

«Поражены цели военной логистики, в том числе складские помещения, используемые вооруженными силами Украины», — уточнили корреспонденты.

Фиксируются удары в Черкасской области, там был атакован один из аэродромов, и в Харьковской области — под удар попали цистерны с топливом, предназначавшиеся для подвоза ГСМ в район Волчанска.

Марочко: Армия Украины попала в клещи ВС РФ в Харьковской области

До этого ВС России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны России, высокоточным оружием было поражено конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит для украинской армии управляемые ракеты «Нептун». Атака стала ответом на обстрел гражданских объектов Белгородской области американскими ракетами ATACMS.