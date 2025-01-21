Пленный солдат ВСУ Дмитрий Вербицкий подписал контракт, чтобы в итоге попасть в Россию. Слова военнослужащего приводит Минобороны РФ.

Сначала он попал в исправительную колонию за мародерство. Там ему предложили подписать соглашение. После подготовки Вербицкого направили в подразделение ВСУ под Сумы, а затем — в Курскую область.

«…. планировал, мечтал, хотел в Россию попасть. Ну, думаю, тут больше шансов будет, чем, если я останусь», — подчеркнул пленный.

Ранее стало известно, что армии РФ для полного освобождения Луганской Народной Республики осталось освободить несколько населенных пунктов.

Последние новости и все самое важное о спецоперации на Украине читайте в теме «Свободной Прессы»