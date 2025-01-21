Силы специальных операций (ССО) Франции были переброшены Киевом в курское приграничье для участия в боевых действиях под Суджей, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа». По данным источников, их количество, вероятно, небольшое, однако точные цифры не называются. Авторы публикации утверждают, что в украинских каналах появляются фото наемников с французскими нашивками. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

В материале утверждается, что западные специалисты напрямую участвуют в украинском конфликте, чтобы перенять опыт ведения боевых действий. Военные изучают тактику современной войны для подготовки своих подразделений в будущем, сказано в сообщении. Однако французский спецназ, как отмечает канал, скорее всего, действует в российском приграничье в качестве советников украинских ССО, а в реальных столкновениях их участие маловероятно.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении бойцов Вооруженных сил Украины, причастных к гибели мирного населения в Курской области. В январе 2025 года украинские солдаты, находясь в населенном пункте Русское Поречное, убили не менее семи человек, которые прятались в подвале жилого дома.