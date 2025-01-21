В Дании подняли вопрос о масштабах применения кассетных боеприпасов на Украине

Член парламента Дании Карстен Бах поднял вопрос о масштабах применения кассетных боеприпасов в рамках конфликта на Украине. Об этом говорится в его обращении к министру обороны страны Троэльсу Лунду Поульсену, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

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«Объяснит ли министр, в какой степени и каким образом кассетные бомбы и противопехотные мины используются в войне на Украине, к каким жертвам среди военных и гражданского населения это оружие привело, и какой эффект и важность это оружие имеет для боевой мощи Украины?» — говорится в тексте его парламентского запроса.

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В декабре Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали «натовский» кассетный боеприпас при обстреле гостиницы в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Сообщалось, что украинские войска предположительно использовали артиллерию калибра 155 миллиметров с кассетной боевой частью.

В сентябре стало известно, что Вашингтон включит кассетные боеприпасы в пакет помощи Киеву. До этого из доклада женевской организации «Коалиция по кассетным боеприпасам» (CMC) стало известно, что президент США Джо Байден одобрил пять поставок кассетных боеприпасов Украине в период с июля 2023 года по апрель 2024 года, несмотря на критику со стороны ООН и лидеров 21 страны.

Впервые о поставках кассетных боеприпасов Украине стало известно 6 июля 2023 года. Как объяснял координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, решение было связано с необходимостью компенсировать расход артиллерийских снарядов ВСУ.