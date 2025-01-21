На Украине оценили шансы на отказ России от территорий

Россия не пойдет на территориальные уступки Украине на возможных переговорах. Такую точку зрения высказал полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Роман Костенко, его слова приводит РИА Новости.

На Украине оценили шансы на отказ России от территорий
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Он отметил, что российская сторона еще недостаточно измотана для такого шага. Костенко полагает, что Москва не только не уступит, но и предъявит ряд требований, включая полное разоружение украинских войск и нейтральный статус Украины.

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Ранее постоянный член Совбеза, помощник президента России Николай Патрушев исключил территориальные уступки Украине. Он подчеркнул, что Москва не согласится на это ни при каких обстоятельствах.

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