Макрон заявил о мобилизации молодежи для укрепления армии Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о проекте по мобилизации большего числа молодых добровольцев для усиления вооруженных сил страны на случай опасности. Его слова передает газета Le Monde.

© Газета.ru

Французский лидер выступил перед военными в Сесон-Севинье, недалеко от Ренна, и заявил о «накоплении угроз», которые вынуждают Францию ​​адаптироваться. Он также представил обновленную версию стратегии оборонных приоритетов страны, призывая к «европейскому стратегическому пробуждению».

Макрон сделал заявление о СВО

В ходе своей речи Макрон заявил, что хочет предложить французской молодежи «твердое обязательство» и «дать им выбор служить».

«Нам придется лучше выявлять добровольцев, обучить их и иметь возможность мобилизовать, когда наступит нужный день, чтобы усилить армии на материковой части Франции или где-либо еще. После профессиональной армии, это резерв, который мы должны мобилизовать для поддержки...», — сказал он.

Телеканал отмечает, что Франция к 2030 году планирует набрать 210 тыс. действующих военнослужащих и 80 тыс. резервистов.

В январе французский портал Intelligence Online сообщал, что Вооруженные силы Франции осенью 2024 года провели секретные учения для подготовки на случай ввода войск на Украину.

Ранее Зеленский обсудил с Макроном отправку войск на Украину.