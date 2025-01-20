Мобилизация 18-летних украинцев уже частично проводится в стране без законодательного снижения возраста призыва. Об этом заявил депутат и бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, передает ТАСС.

Он указал, что новый закон о базовой военной подготовке позволяет мобилизовать 18-летних студентов, если они пройдут военную подготовку во время учебы, а затем будут отчислены из учебного заведения.

«Владимир Зеленский четвертый месяц не подписывает принятый парламентом законопроект, запрещающий мобилизацию парней 18-25 лет, которых признали ограниченно годными еще до начала конфликта. Мобилизация с 18 лет частично идет уже сейчас и без законодательного снижения возраста призыва», — добавил Разумков.

По его словам, Зеленский врет или не знает, когда говорит, что такой мобилизации нет.

Отвечая на вопрос, будет ли Рада голосовать за снижение мобилизационного возраста до 18 лет, Разумков заявил, что не может ничего сказать на этот счет, поскольку «нет смысла искать логику в действиях людей, у которых она вообще отсутствует».

Напомним, что с начала декабря 2024 года США активно призывают Киев снизить возраст мобилизации в стране до 18 лет. Однако Зеленский отказывается идти на этот шаг. При этом ранее он подписал закон о внесении поправок в закон о воинской обязанности, который позволяет киевским властям обходить ограничение в виде нижнего предела мобилизационного возраста в 25 лет и мобилизовать 18-летних.