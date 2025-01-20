Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Киев перешел от стадии отрицания к стадии признания уникальности российской ракетной системы «Орешник».

Его слова передает РИА Новости.

«Мы видим, что от стадии отрицания пришла стадия признания по «Орешнику». Даже Сырский понимает, что дальше врать и делать беспечный вид бесполезно», — поделился Рогов.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью телеканалу ТСН заявил, что Вооруженные силы Украины не обладают возможностями для перехвата российской гиперзвуковой ракеты средней дальности комплекса «Орешник».

Незадолго до этого британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube сообщил, что применение «Орешника» в сочетании с другими ракетными системами приведет к невообразимым разрушениям. Он назвал эту комбинацию «абсолютно ужасающей».