Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев за Селидово в Донецкой народной республике (ДНР) застрелили впустившего их в подъезд жилого дома мужчину.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Бойцы ВСУ убили мужчину, когда тот открыл дверь в подъезд. Следы крови остались до сих пор», — подчеркнул собеседник агентства.

Источник рассказал о расправе бойцов ВСУ над мирным жителем в ходе боев за город в октябре 2024 года. По его словам, в одном из соседних домов было обнаружено еще одно тело мужчины со связанными ногами.

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20 января бойцы ВСУ также ударили по селу Бехтеры в Херсонской области, в результате пострадали 13 человек. Украинские военные нанесли удары в 08:00 кассетными боеприпасами.