За минувшие сутки подразделения российской группировки войск «Север» нанесли поражение 12 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе 11 населенных пунктов Курской области. Подробности о ходе боев в российском регионе журналистам раскрыло Минобороны России (МО РФ).

Как уточнили в ведомстве, столкновения проходили в районе Викторовки, Гончаровки, Гуева, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Николаевки, Николаева Дарьена, Никольского, Свердликова и Старой Сорочины. Кроме того, авиация и артиллерия Вооруженных сил России нанесла удары по живой силе и технике ВСУ в том числе на территории Сумской области Украины.

По данным Минобороны, за сутки Киев потерял на курском направлении более 390 военнослужащих, 12 автомобилей, 11 боевых бронемашин, 6 артиллерийских орудий, 4 танка, 4 миномета, бронетранспортер, станцию радиоэлектронной борьбы и одну единицу инженерной техники. Также уничтожены шесть пунктов управления беспилотниками и два склада боеприпасов.