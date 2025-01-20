Главное бюро расследований (ГБР) задержало нескольких высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на источники сообщил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) украинский журналист Юрий Бутусов.

По информации Бутусова, украинские власти задержали командира 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Дмитрия Рюмшина, бывшего командующего 125-й бригадой территориальной обороны Львовской области генерал-лейтенанта Артура Горбенко, а также бригадного генерала Юрия Галушкина.

Журналист добавил, что военных подозревают в халатности, а Горбенко и Галушкину также предъявят обвинения в потере управления войсками на харьковском направлении в мае 2024 года.

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Ранее стало известно, что подготовленная во Франции 155-я бригада ВСУ начала распадаться еще до прибытия на фронт в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Отмечается, что еще до прибытия на фронт ряды соединения незаконно покинуло более 30 процентов личного состава.