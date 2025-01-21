Минобороны: Армия РФ освободила населенный пункт Волково в ДНР
Российские военные освободили село Волково в ДНР, заявили в Минобороны РФ.
В сообщении в официальном Telegram-канале ведомства уточняется, что населенный пункт был освобожден в результате успешных действий группировки войск "Центр".
Село Волково расположено в 7 километрах к юго-западу от Покровска (до 2016 года - Красноармейск), на автотрассе, связывающей город с Новопавловкой.
Рядом находится село Песчаное, освобожденное российскими бойцами на прошлой неделе.