Что известно об атаке ВСУ на Казань к этому часу

Сегодня Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение нескольких часов атаковали Казань, были введены ограничения в аэропорту, сработали системы противовоздушной обороны. Что известно о налете к этому часу, разбирался «Рамблер».

Взрывы и введение ограничений

Первые сообщения о взрывах в северной части города — Авиастроительном и Ново-Савиновском районах, а также в Дербышках, появились в социальных сетях в районе 4:30 мск, пишет inkazan.ru.

В 5:50 мск представитель Росавиации Артем Кореняко заявил в Telegram-канале о введении ограничений в аэропорту Казани.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», - заявил он.

Вторая волна взрывов началась ближе к 7 часам утра. Грохот также был слышен в Авиастроительном районе Казани.

«С 06.00 до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Татарстан», - сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

По данным Mash, Вооруженные силы Украины попытались атаковать вертолетный завод в Казани беспилотниками «Лютый», которые являются практически точной копией турецких Bayraktar. Средства ПВО отработали по всем БПЛА, которые пытались ударить по заводу, уточнил канал.

«Жертв и разрушений нет»

В правительстве Татарстана в свою очередь отметили, что в результате атак жертв и разрушений нет, экстренные службы ликвидируют последствия нападения.

«Сегодня утром была совершена попытка атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики. Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены. Жертв и разрушений нет», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, глава республики Рустам Минниханов прибыл на место происшествия, он оперативно получает всю необходимую информацию.

«Все предприятия работают в штатном режиме. Школы и детсады также продолжают работать в штатном режиме», - подчеркнули власти республики.

Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) были сняты в 10:30 мск. За период их действия на запасных аэродромах совершили посадку три воздушных судна, выполнявших рейсы в Казань, уточнили в Росавиации.

Удары беспилотников по российским регионам

Сегодня ночью и утром дежурными средствами ПВО, по данным Министерства обороны России, перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата.

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Больше всего беспилотников – четырнадцать – было обезврежено над территорией Брянской области.

«Шесть – над территорией Калужской области, три – над территорией Белгородской области, три – над территорией Курской области, два – над территорией Рязанской области, два – над территорией Орловской области», - пояснили в ведомстве.

Изначально в Минобороны сообщили, что над территорией Республики Татарстан уничтожен один беспилотник, затем заявили об уничтожении двух.