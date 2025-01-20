Дрон ВСУ атаковал работников «Донбасснефтегаза»

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на «Донбасснефтегаз» были ранены восемь человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

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Трое женщин и пятеро мужчин были ранены при атаке дрона на автомобиль на трассе Светлодарск – Новолуганск по дороге на объект ремонта.

Также 20 января семь женщин и один мужчина пострадали при атаке ВСУ на Горловку.

Один из выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) снарядов взорвался в 50 метрах от городской больницы №2. В результате в хирургическом корпусе оказались повреждены входная группа и остекление 28 оконных проемов. Также урон получил вентиляционный короб в кабинете рентгенографии.

Кроме того, в ходе обстрела украинские солдаты нанесли ущерб двум жилым домам и одному коммунальному предприятию. Также повреждения получили местный дворец культуры и два автомобиля.