Минобороны России заявило о новой попытке атаки ВСУ на Татарстан

Еще два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать Республику Татарстан. О новой попытке атаки противника сообщило Минобороны в Telegram-канале.

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По информации ведомства, новая попытка атаки была предпринята в период с шести до семи утра по московскому времени. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских дрона.

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Утром в понедельник, 20 января, Минобороны заявляло о 31 перехваченном дроне, один из которых сбили над Татарстаном. При этом жители Казани и окрестностей сообщали о трех сериях взрывов.