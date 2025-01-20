В Генштабе ВСУ оценили ситуацию на фронте

На передовой сложилась тяжелая для украинской армии обстановка.

Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции», — рассказали в украинском генштабе.

Всего за минувшие сутки на передовой произошло 189 боестолкновений.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ВСУ полностью оснащены только 60 процентов подразделений. Глава республики также назвал ситуацию на линии фронта тяжелой для украинской армии.