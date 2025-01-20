В подполье рассказали об ударах по военным объектам ВСУ и их детонации

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шостке Сумской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

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Всего было два удара. Первый, по информации Лебедева, был нанесен в направлении Шосткинского института Сумского Государственного университета.

«Рядом находятся склады (...) колбасный завод, админздания, которые тоже заняты военными», — рассказал подпольщик.

Лебедев также сообщил, что после второго удара в районе асфальтобетонного завода последовала мощная детонация.

Ранее в подполье сообщили, что Армия России нанесла удар в районе аэродрома в Сумской области. По словам Лебедева, он используется ВСУ для тренировок и запуска дронов.