Названо число сбитых над Россией за ночь беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 31 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над регионами РФ.

Об этом сообщили в Минобороны России.

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"Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат", - отметили в ведомстве.

Уточняется, что 14 БПЛА сбили над территорией Брянской области, 6 - над Калужской областью, по 3 - над Белгородской и Курской областями. По два беспилотника ликвидировали в Рязанской и Орловской областях, еще один - в Республике Татарстан.