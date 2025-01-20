Над регионами РФ за ночь сбили 31 украинский беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 31 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над регионами РФ.

Названо число сбитых над Россией за ночь беспилотников
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Об этом сообщили в Минобороны России.

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"Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат", - отметили в ведомстве.

Уточняется, что 14 БПЛА сбили над территорией Брянской области, 6 - над Калужской областью, по 3 - над Белгородской и Курской областями. По два беспилотника ликвидировали в Рязанской и Орловской областях, еще один - в Республике Татарстан.

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