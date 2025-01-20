В ДНР объяснили важность взятия Торецка под контроль российских войск

Взятие под контроль российских военных Дзержинска (Торецка) в Донецкой народной республики имеет важное значение для Горловки, которая находится под обстрелами. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

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«Противник продолжает обстреливать Горловку. При любой возможности наносить вред и ущерб, по гражданскому населению в первую очередь», — подчеркнул он.

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Пушилин добавил, что в Дзержинске ВСУ пытаются удержать каждый метр, однако после перехода города под контроль ВС РФ у украинских войск положение резко ухудшится по мере дальнейшего продвижения российской армии.

Ранее глава ДНР рассказал о переходе под контроль Российской армии литиевых месторождений возле населенного пункта Шевченко. Он напомнил, что эти месторождения представляют большой интерес для Запада.