Флотилия НАТО собирается у берегов Эстонии

Флотилия Североатлантического альянса собирается у берегов Эстонии в целях защиты европейских подводных кабелей и трубопроводов в Балтийском море. Об этом пишет британская газета The Guardian.

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«В Таллин под густым январским морским туманом прибыли голландский фрегат и военно-морское исследовательское судно, а также немецкий тральщик», — пишет издание.

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Кроме того, ожидается прибытие французского минного тральщика и прибытие дополнительных кораблей НАТО.

«В ближайшем будущем группа будет расширяться, к нам присоединятся другие корабли, так что в конечном итоге будет около шести-семи кораблей», — отметил бельгийский руководитель оперативной группы Эрик Кокс.

По его словам, флотилия НАТО будет выполнять функции «камер безопасности Балтийского моря», чтобы никто не смог предпринять никаких действий против подводной инфраструктуры.

14 января в Хельсинки состоялся саммит стран-членов НАТО Балтийского региона с участием генерального секретаря организации Марка Рютте. В совместном заявлении по итогам мероприятия указано, что альянс начинает миссию «Балтийский часовой» (Baltic Sentry). Решение было принято после нескольких повреждений подводных кабелей, проходящих по дну моря. О том, зачем НАТО усиливает свое присутствие на Балтике на самом деле — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее геополитик заявил о планах НАТО начать третью мировую войну.