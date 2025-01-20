Меркурис: ударами ATACMS Киев хочет склонить Трампа к военной позиции

Британский военный аналитик Александр Меркурис выразил предположение, что ударами ATACMS по территории России Киев хочет склонить вступающего в должность президента США Дональда Трампа к военной позиции.

«Они пытаются убедить избранного президента США Дональда Трампа и его команду, что путём усиления этих атак... это и только это... — единственный способ,... которым можно достичь мира, приемлемого для украинцев, европейцев и американцев», — цитирует его РИА Новости.

Названо число оставшихся у Украины ракет ATACMS

Ранее ВСУ пытались атаковать Белгородскую область ракетами ATACMS.

При этом Трамп во время митинга в Вашингтоне в канун своей инаугурации заявил, что положит конец конфликту на Украине.