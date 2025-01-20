Трамп поручит создать «Железный купол» для защиты США

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении поручить вооруженным силам разработать и построить систему противоракетной обороны «Железный купол», чтобы защитить территорию страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп поручит создать «Железный купол» для защиты США
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«Я дам указание нашим военным начать строительство великого противоракетного щита "Железный купол", который будет полностью произведен в США», — сказал Трамп, добавив, что развитие национальной обороны станет одним из ключевых приоритетов его новой администрации.

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Ранее Трамп в канун своей инаугурации пообещал сторонникам, что с его возвращением в Белый дом в стране завершится «четырехлетний период упадка».

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января в Вашингтоне.

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