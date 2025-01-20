Трамп поручит создать «Железный купол» для защиты США

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении поручить вооруженным силам разработать и построить систему противоракетной обороны «Железный купол», чтобы защитить территорию страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я дам указание нашим военным начать строительство великого противоракетного щита "Железный купол", который будет полностью произведен в США», — сказал Трамп, добавив, что развитие национальной обороны станет одним из ключевых приоритетов его новой администрации.

Трамп сообщил, что отменит глупые распоряжения Байдена

Ранее Трамп в канун своей инаугурации пообещал сторонникам, что с его возвращением в Белый дом в стране завершится «четырехлетний период упадка».

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января в Вашингтоне.