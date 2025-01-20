Сырский заявил об отсутствии систем на Украине для сбития «Орешника»

Украина не обладает средствами перехвата российской гиперзвуковой ракеты средней дальности комплекса "Орешник". С таким признанием выступил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью телеканалу ТСН.

По его словам, "пока нет [подобных средств]".

В России сообщили о готовности применить «Орешник» во второй раз

21 ноября президент России Владимир Путин выступил с заявлением, объявив о том, что в ответ на удары по РФ западным дальнобойным оружием Москва впервые применила новейшие отечественные баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины - заводу "Южмаш". "Орешник" может применяться с гарантированной возможностью поражения любой цели на дальности до 5 тыс. км без реальной способности противника что-либо противопоставить в плане перехвата. Позже российский лидер сообщил, что Москва может вновь применить гиперзвуковую ракетную систему "Орешник", если возникнет такая необходимость, но спешить с этим не будет.