Сырский заявил о разработке собственного ПВО на Украине

На Украине ведется разработка собственной системы противовоздушной обороны (ПВО), заявил главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью ТСН.

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«Мы еще в советское время производили все системы управления для зенитно-ракетных комплексов. То есть у нас есть мощности и возможности создать, и ведется работа по созданию своего собственного комплекса ПВО», — сказал он.

По его мнению, собственная система может быть не хуже американской Patriot.

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Ранее Сырский заявил, что мобилизация не закрывает потребности ВСУ в личном составе. По его словам, случаи перевода бойцов, которые обслуживают самолеты, в пехоту находятся в разумных пределах. При этом продолжает действовать запрет перевода высококвалифицированного военного.