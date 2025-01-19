Китай испытал новую секретную гиперзвуковую ракету

Китайские специалисты провели финальные испытания секретной гиперзвуковой ракеты класса «воздух-воздух», пишет газета South China Morning Post.

По данным издания, ракета прошла экстремальные испытания на термостойкость, чтобы соответствовать строгим требованиям к характеристикам ВВС НОАК.

Журналисты отметили, что это оружие может представлять беспрецедентную угрозу для американских военных самолетов, включая бомбардировщик-невидимку B-21, который в настоящее время проходит летные испытания.

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Напомним, что гиперзвуковым оружием обладают Россия и Китай. Также об успешных испытаниях гиперзвуковых ракет сообщали в США и Иране.

В частности, глава военно-воздушных сил КСИР Амир Хаджизаде рассказал, что Тегеран разработал и принял на вооружение гиперзвуковую ракету Fattah.

По его словам, ракета способна наносить удары на расстоянии 1400 км и она «практически неуязвима для вражеских ПВО».