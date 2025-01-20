Новейшую гиперзвуковую ракету "воздух-воздух" испытали в Китае

В Китае проведено успешное испытание новой гиперзвуковой ракеты. Как сообщает Telegram-канал China army, она предназначена для выполнения задач по уничтожению различных воздушных целей, в том числе бомбардировщиков-невидимок Northrop Grumman B-21 Raider.

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Судя по размещенной фотографии, пуск производился с самолета, являющегося модернизированным вариантом советского Ту-16.

В настоящее время идет отработка вооружений, которые будут размещаться на трехдвигательном самолете шестого поколения. Предположительно, он носит название "Цзянь-36".

Высказываются мнения, что перспективные средства поражения не только будут обладать рекордной скоростью, но и превзойдут по дальности существующую в военно-воздушных силах КНР ракету PL-17, способную поражать цели, находящиеся на дистанции 300-400 километров.