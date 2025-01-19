Тяжелый огнемет "Солнцепек" сжег взвод десантников ВСУ в Курской области

Тяжелый самоходный огнемет "Солнцепек" нанес удар по пункту временной дислокации 95-й воздушно-десантной дивизии ВСУ в Курской области.

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Базу десантников нашли разведка, она же прислала дрон для фиксации поражения. Коптер запечатлел, как в украинском лагере на лесной опушке стали вырастать огненные кусты выше обычных деревьев.

Вскоре пылал весь край леса.