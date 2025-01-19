Тяжелый огнемет "Солнцепек" сжег взвод десантников ВСУ в Курской области
Тяжелый самоходный огнемет "Солнцепек" нанес удар по пункту временной дислокации 95-й воздушно-десантной дивизии ВСУ в Курской области.
Базу десантников нашли разведка, она же прислала дрон для фиксации поражения. Коптер запечатлел, как в украинском лагере на лесной опушке стали вырастать огненные кусты выше обычных деревьев.
Вскоре пылал весь край леса.
"Потери противника составили до взвода", - пишет "Изнанка" со ссылкой на собственный источник.