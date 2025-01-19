Президент Ирана высказался о военном сотрудничестве с Россией

Президент Ирана Масуд Пезешкиан не исключил возможность налаживания полноценного военного сотрудничества между Тегераном и Москвой в будущем.

"Естественно, на всех направлениях, где мы можем помочь друг другу, в военной сфере и в сфере безопасности, мы будем стараться развивать сотрудничество", - сказал Пезешкиан, отвечая в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву для телеканала "Соловьев Live" на вопрос о возможности в будущем как военно-технического, так и военного сотрудничества между Ираном и РФ. "Мы должны сотрудничать, чтобы враг не мог легко прийти, уничтожить нас и уйти. У врага не должно быть никаких иллюзий, что с нами можно легко справиться", - добавил иранский президент.

Стало известно, что Путин подарил президенту Ирана

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанный президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом 17 января после переговоров в Москве, подразумевает лишь укрепление кооперации в области безопасности и обороны. Стороны также взяли на себя обязательства не помогать агрессорам в случае нападения на РФ или Иран, однако документ не подразумевает военную помощь в случае вооруженного нападения на одного из участников договора.