Бои за Котлино в ДНР переместились на территорию шахты №2, где российские войска закрепились и продолжают выбивать противника, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, российские войска закрепились на территории шахты и продолжают выбивать противника. Рогов отметил: «Наши войска продолжают бои за освобождение Котлино, расширяя зону своего контроля», передает РИА «Новости».

Рогов ранее сообщал, что Вооруженные силы России вошли в Котлино, и за его освобождение начались бои. Через это село проходит важная автомобильная и железная дорога, связывающая Красноармейск (украинское название Покровск) с Днепропетровской областью Украины.

В воскресенье Рогов сообщил, что гарнизон ВСУ в селе Великая Новоселка на западе ДНР оказался в оперативном окружении, украинским военным предстоит прорываться через узкое горлышко, форсируя реку Мокрые Ялы.

Ранее сообщалось, что украинские войска были вынуждены начать отступление к границе Днепропетровской области, чтобы сохранить контроль над последними линиями обороны, расположенными на подконтрольных Киеву территориях ДНР.