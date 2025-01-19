Стало известно, в какие дни ХАМАС будет освобождать заложников

Палестинское движение ХАМАС будет освобождать заложников по субботам, списки имён пленных планируется передавать израильской стороне за день до обмена, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Переговоры о перемирии между движением и властями Израиля продолжались с ноября 2023 года. Посредниками выступили США, Катар, Египет.

«Дни освобождения заложников - по субботам, по пятницам мы будем получать списки с именами тех, кого должны освободить на следующий день», — отметил источник.

По мнению экспертов, выбор субботы в качестве дня для освобождения заложников является своего рода «религиозным троллингом» со стороны ХАМАС.

Согласно канонам, в субботу израильтянам, кто придерживается заветов иудаизма, категорически запрещается работать. В связи с этим, жизнь в Израиле в этот день недели практически замирает, осуществляют деятельность только экстренные службы и силовики.

Напомним, что накануне стороны подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

На фоне этого, три министра из ультраправой партии «Оцма Йехудит», включая главу министерства нацбезопасности Итамара Бен-Грива, подали в отставку. Они заявили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «пошел на уступки террористам».