Украинский солдат Валерий Федорович С. сбежал из лагеря НАТО в Британии и пешком добрался до Лондона, чтобы попасть в Россию.

По информации РИА «Новости», солдат ВСУ Валерий Федорович С. покинул учебный лагерь НАТО, расположенный вблизи британского Манчестера, и пешком направился в Лондон. Валерий был вынужден преодолеть около 70 километров через поля и пастбища, избегая встречи с охраной лагеря и местными жителями.

«Перелез через забор. Заранее запаковал себе мешочек, который не пропускает влагу, запаковал гражданскую одежду, штаны, куртку. По форме перелез через забор и побежал. Благо был телефон на руках, у нас их не забирали... Посмотрел по GPS куда надо идти и пошел: через поля, пастбища, ночью – овец разгонять. Я переживал больше не за то, что меня догонят, а что выйдет какой-то фермер и застрелит меня за овцу какую-то», – рассказал солдат.

По пути в Манчестер Валерий получил сообщения от инструкторов, начавших поиски сбежавшего. Он прятался в кустах, избегая патрулей. Из Манчестера добрался до Лондона на электричке, а затем улетел через Анталию в Москву.

Мать Валерия была благодарна за его возвращение и выразила радость, узнав, что он в безопасности. Решение о побеге было связано с его нежеланием участвовать в боевых действиях и страхом за свою жизнь.

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