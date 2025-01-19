Икона спасла российского военного от украинской пули в сердце

Российский солдат выжил в зоне специальной военной операции (СВО) благодаря иконе Богородицы, вложенной в военный билет. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело», публикуя видеозапись с рассказом бойца СВО.

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На кадрах военнослужащий из Башкортостана показывает пробитый выстрелом военный билет, который он носил в нагрудном кармане.

«Хотите — верьте, хотите — не верьте. Вот она (пуля) летела в сердце... Военник пробило», — сказал боец.

Он показал иконку Богородицы в конце документа, на которой видна вмятина от пули.

«Потом скажите, что Бога не существует… Вот иконка, на ней остановилась (пуля)», — отметил солдат.

В декабре сообщалось, что участник СВО с позывным «Смелый» попал под обстрел в зоне боевых действий и спасся благодаря вложенным в бронежилет иконам. Мужчина рассказал, что перед каждым боевым выходом он вкладывал иконы в бронежилет. Он объяснил, что в свое время так делали его предки во время Великой Отечественной войны. Во время обстрела бойца задели осколки от снаряда. Позже в госпитале выяснилось, что два из них застряли в иконах.