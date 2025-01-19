Под Курахово российские войска уничтожили группу солдат ВСУ. Среди убитых оказался молоденький украинский боевик с позывным Гебельс, ранее дававший интервью теленовостям.

Журналистам военный признался, что преклоняется перед идеями Гитлера и потому взял себе имя одного из его сподвижников. Куда при переводе на украинский делась еще одна "б" из фамилии министра пропаганды Третьего Рейха, не сообщается.

В качестве подтверждения гибели Гебельса штурмовики РФ продемонстрировали нашивку с его экипировки и каску. Кстати, группа, вместе с которой он был ликвидирован, тоже оказалась непростой: у одного из боевиков на форме была нашивка с шведским флагом.

Немецкий Гебельс вместе с женой принял яд - перед этим жена отравила шестерых их детей. Украинский окончил жизнь более заурядным способом - его пикап сжег русский дрон.