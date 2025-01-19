Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ в Курской области

Украинские формирования за сутки понесли большие потери на территории Курской области. Об этом говорится в сводке СВО за 19 января, опубликованной Минобороны РФ.

В Минобороны отметили, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей, артиллерийское орудие и два миномета», — сказано в сообщении.

Также ликвидирован склад боеприпасов и пункт управления БПЛА.

Назван процент освобожденной от ВСУ территории Курской области

Ранее сообщалось, что ВСУ стягивают в Суджу большое количество натовской техники и «элитный» полк.