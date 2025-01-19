В Минобороны РФ сообщили об ударах по военным аэродромам Киева

Российская армия нанесла результативный удар по инфраструктуре украинских военных аэродромов. Об этом говорится в сводке СВО на 19 января, опубликованной Министерством обороны РФ.

Отмечается, что удары наносились авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах», — сказано в сообщении.

Также российские средства ПВО уничтожили три снаряда американской системы HIMARS и 66 беспилотников самолётного типа.

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Накануне сообщалось об ликвидации базы иностранных наемников под Харьковом.