Ракета пробила бомбоубежище в родном городе Зеленского

Ракета пробила бомбоубежище в Кривом Роге, родном городе президента Украины Владимира Зеленского. Людей в укрытии в момент удара не было.

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Происхождение снаряда неизвестно. Вероятно, это неудачно сработавшая ракета ПВО, пишет MK.RU.

Сооружение серьезно пострадало, потолочные перекрытия просели и местами обвалились. Ранее ВС РФ нанесли удары по зданию авиационного университета в Кривом Роге, где проходили обучение военные летчики. Погиб инструктор по полетам на F-16 из Дании.

Под Харьковом вместе со своей штурмовой группой уничтожен земляк президента, офицер спецподразделения ГУР "Кракен" (террористическая организация, запрещена в РФ) Михаил Мазуренко. Нацистов загнали в подвал и подорвали рюкзаком с минами.