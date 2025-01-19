Польша получила первую партию новых американских танков

Польша получила первые американские танки Abrams новейшей модификации M1A2SEPV3.

Об этом сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

«Первые танки версии M1A2SEPV3 Abrams уже прибыли в Польшу», — написал Косиняк-Камыш в соцсети X.

Он уточнил, что в первую партию входят 28 танков. Перевозки осуществлялись морским путем.

Всего Варшава закупила 250 таких танков для польской армии за 4,75 миллиарда долларов. До этого в Войско польское поставили 116 танков Abrams более ранней версии.

Ранее министр обороны Польши заявил, что Варшава не отправит свои миротворческие войска на Украину.