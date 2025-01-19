Экс-советник Пентагона раскрыл условия прекращения конфликта на Украине
Россия не позволит Киеву диктовать условия при урегулировании украинского кризиса. Корейский сценарий невозможен, Москве нужна безопасность. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Военный эксперт написал в соцсети X, что Россия не пойдет на корейский сценарий прекращения конфликта. Это, по его словам, ранее дали понять российские официальные лица.
«Лавров и Путин ясно дали понять, что в этом конфликте не будет исхода по корейскому сценарию», — заявил Макгрегор.
Он отметил, что главная цель России – безопасность, и Киеву не позволят «диктовать свои условия».
Ранее в МИД РФ объяснили суть мирных предложений Владимира Путина.