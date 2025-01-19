Россия не позволит Киеву диктовать условия при урегулировании украинского кризиса. Корейский сценарий невозможен, Москве нужна безопасность. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Военный эксперт написал в соцсети X, что Россия не пойдет на корейский сценарий прекращения конфликта. Это, по его словам, ранее дали понять российские официальные лица.

«Лавров и Путин ясно дали понять, что в этом конфликте не будет исхода по корейскому сценарию», — заявил Макгрегор.

Он отметил, что главная цель России – безопасность, и Киеву не позволят «диктовать свои условия».

Ранее в МИД РФ объяснили суть мирных предложений Владимира Путина.