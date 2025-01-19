В западных СМИ все чаще стали появляться некрологи, которые посвящены офицерам из стран НАТО, погибшим при загадочных обстоятельствах. При этом все они ранее посещали Украину, где занимались подготовкой ВСУ, указал обозреватель телеканала "Царьград" Влад Шлепченко.

По его словам, летом прошлого года стало известно о смерти 59-летнего ветерана Корпуса морской пехоты США в отставке Уильяма Ф. Маллена. Сообщалось, что офицер якобы скончался во время тренировок на одной из военных баз США. По данным СМИ, во время альпинистского похода внезапно пропал бывший начгенштаба Франции Жан-Луи Жоржелен. Примечательно, что оба до этого находились на Украине и инструктировали местных военных.

К тому же регулярно появляется информация о гибели в результате различных ЧП посещавших Украину спецназовцев.

Как предположил эксперт, участившиеся несчастные случаи связаны с ударами по расположениям подразделений ВСУ, где могли проживать и западные инструкторы. К примеру, совсем недавно в Самборе Львовской области под удар ВС РФ попала казарма 675-й отдельной радиолокационной роты и 703-го инженерного полка.

"И есть предположение, что там находились какие-то "отпускники" с Запада", - добавил Шлепченко.

Он не исключил, что в ближайшее время могут начать происходить "аварии или авиакатастрофы". Нужно внимательно следить за некрологами, резюмировал аналитик.