«Попыткой устрашения со стороны России» назвали во Франции рутинные действия российской системы ПВО в районе Балтийского моря. Жалобы французского министра обороны по поводу российской реакции на действия самолета-разведчика НАТО не только нелепы – они пытаются скрыть тот факт, что провокации устраивает именно Запад, а не Россия.

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Летел себе французский самолет-разведчик над Балтийским морем – и попал «на мушку» российской системы ПВО С-400. Нет, никто не погиб, и в итоге ровным счетом ничего не случилось – кроме того, что во Франции по этому поводу разразился неожиданный скандал.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню отчитался о происшедшем в лапидарной манере: «В ночь со среды на четверг французский самолет морской разведки Atlantique 2 подвергся попытке устрашения со стороны России». Издание «Фигаро» сообщает подробности: самолет был частью разведсистемы НАТО, и при этом, как выяснилось, на его борту находился журналист «Агентства Франс Пресс».

Как объяснил полковник Гийом Верне, представитель французского генерального штаба, так называемое «подсвечивание» системой ПВО «не является в этой зоне чем-то исключительным» и всего лишь «означает, что Россия не сидит сложа руки». В то же время, по словам полковника, своим актом Россия «обозначила… свою враждебность», однако «профессиональное поведение французского экипажа позволило избежать эскалации». Как будто появление самолета-разведчика у российских границ само по себе является признаком французского дружелюбия.

За последние месяцы в Балтийском море были повреждены несколько подводных кабелей, и Запад упорно видит в происходящем «акты гибридной войны», в которой подозревает Россию. Как сообщается, французский самолет пять часов облетал балтийские воды, контролируя движение приблизительно двух сотен кораблей, и не обнаружил ничего подозрительного.

Разумеется, самолет-разведчик НАТО вблизи российских границ не может остаться без внимания систем ПВО ВС РФ – но это почему-то удивило французских военных. Их самолет даже не сбили, всего лишь затронули радиолучами локаторов, а возмущаются они так, словно Россия отняла у них Корсику и устроила там свою военную базу.

«Факт подсвечивания радаром нашего самолета, который находился в зоне международных вод, является агрессивным действием», – объявил полковник Верне.

Очевидно, предполагается само собой разумеющимся, что самолет-разведчик не напрашивался на неприятности, не пытался прощупать российскую зону ПВО и пролетал там совершенно случайно.

Стоит напомнить, что авиация НАТО давно не стесняется проявлять активность вблизи российских границ, особенно в балтийском регионе, и началось это даже не в 2022 году. Еще в сентябре 2019 французский самолет-разведчик Transall C-160NG совершал полеты вдоль границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей. Приблизительно тогда же и в той же зоне был замечен британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W, а его «коллега» обследовал черноморское побережье.

В августе 2020 российский истребитель Су-30СМ перехватил в воздушном пространстве над Черным морем самолеты-разведчики: французский «Atlantique 2» и британский «R1 Sentinel». После февраля 2022 года активность стран НАТО значительно возросла. Летом 2024 военно-воздушные силы НАТО устроили тренировки в балтийском регионе, а также проводили учения сил ПВО у границ Калининградской области и морские учения в Балтийском море.

Сюда можно добавить постоянные полеты разведывательных беспилотников возле российских границ и тот факт, что страны НАТО фактически воюют на стороне Украины, снабжая ее оружием, разведданными, наемниками и давая целеуказание ракет, которые бьют по нашей территории. Во Франции, к примеру, обработку данных со спутников и все необходимые расчеты осуществляет Центр военной экспертизы (CED).

Как сообщает Le Point, именно разработанными Францией и Британией ракетами Scalp (в Британии они называются Storm Shadow) наносились удары по российским объектам в Крыму. По состоянию на середину 2024 года Франция отправила Украине оружия на 3 млрд евро, начиная от патронов и пулеметов и заканчивая гаубицами «Цезарь» и самолетами «Мираж».

По сути, Франция ведет себя как откровенный враг России – и после этого смеет еще возмущаться, что ее самолет у российских границ отслеживали российские системы ПВО. По-хорошему, ей надо не возмущаться, а радоваться, что в данном случае ее военные легко отделались. И если Минобороны Франции жалуется в данном случае на устрашение со стороны России - что ж, значит, французы действительно испугались, и комплексы ПВО сделали свое дело, не применяя оружие.

Что бы предприняла сама Франция, если бы российские самолеты-разведчики начали активно проявляться возле ее границ, где-нибудь в районе Гавра или Марселя?

Если бы Россия устраивала военные учения возле ее территории? Если бы российские официальные лица, как Габриэль Атталь в свою бытность премьер-министром, делали публичные заявления, что «Россия является прямой и непосредственной угрозой для Франции, во всех отношениях»?

Внушая согражданам, что Россия представляет угрозу для Франции (и, наверное, нацелилась взять Париж, не меньше), французские власти преследуют и вполне прагматические цели. Военные действия – это опыт, который они явно планируют использовать в будущих конфликтах и, кроме того, это бизнес. Оружие для Украины – это чьи-то прямые прибыли, это новые рабочие места и рост ВВП. Который у Франции, как известно, не самый блестящий – поэтому любую попытку увеличить его они не упустят.