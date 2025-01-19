В Гренландии рассказали о желании заключить оборонное соглашение с США

Гренландия желает продлить свое оборонное соглашение с США напрямую, без участия Дании.

Об этом сообщил гренландский депутат от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер, пишет РИА Новости.

«Мы де-факто являемся страной НАТО здесь, через Данию. Соединенные Штаты имеют военное присутствие. У нас есть оборонное соглашение Дании с Соединенными Штатами. Мы хотим возобновить это», — подчеркнул он.

Необходимо заключить оборонное соглашение только между Гренландией и Соединенными Штатами. Также может быть подписано соглашение с Данией отдельно. Для этого есть все возможности, добавил Фенкер.

Дании захотела построить военную авиабазу в Гренландии

Ранее Сиумут Куно Фенкер заявил, что избранный президент США Дональд Трамп прав в том, что Дания де-факто не имеет прав на Гренландию. До этого американский политик сообщил о планах получить контроль над Гренландией, купив ее у Дании. Он объяснил это тем, что остров необходим Соединенным Штатам для защиты «свободного мира».

В свою очередь, экс-глава МИД острова Пеле Броберг заявил, что военное вторжение США в Гренландию не имело бы смысла, поскольку Вашингтон и так уже имеет неограниченный доступ к острову.