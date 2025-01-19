Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Гоцуленко попал в плен, зайдя не в тот подвал. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Мужчина сообщил, что входил в состав одного из украинских подразделений, вторгшихся в приграничные районы Курской области. Во время наступления ВС России на позиции украинских войск солдат спрятался в блиндаже, где он и оставался на протяжении всего боя. Позже он решил отступать по направлению к одному из населенных пунктов Суджанского района, где надеялся встретить своих сослуживцев.

Однако, зайдя в подвал одного из домов, военный встретил российских солдат, взявших его в плен.