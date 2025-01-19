Вооруженные силы Украины (ВСУ) жертвуют своими войсками в районе Курахово в ДНР, заявил украинский журналист и военный аналитик Юрий Бутусов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы стачиваем свои боеспособные войска в никому не нужном выступе под Курахово уже несколько недель подряд», — сказал он. По его словам, так как российские военные полностью взяли под контроль город, уничтожение украинских войск в этом районе уже не имеет никакого смысла. «Отход с этих выступов нужен просто критически, как можно быстрее!» — заявил журналист.

Ранее Бутусов заявил, что российские военные освобождают населенные пункты без сопротивления со Вооруженных сил Украины. Бутусов объяснил это отсутствием оборонительных линий на флангах с украинской стороны и новой тактикой российских сил, которые успешно продвигаются в обход, не ввязываясь в уличные бои.