Российский военный в Курахово заставил сдаться 13 бойцов ВСУ

Российский военный с позывным Босяк из штурмовой роты штурмового отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Юг» ВС РФ заставил сдаться 13 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахово. Об этом сообщил его командир с позывным Джексон, передает РИА Новости.

«Зашел к противнику на второй этаж, один. Вокруг него стояло 13 вооруженных солдат. Он в одиночку объяснил им, что у них нет выхода, они находятся в окружении и что им лучше сложить оружие», — рассказал о поступке своего подчиненного Джексон.