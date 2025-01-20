Иран представил «странный разведывательный корабль»

Иран представил новый корабль радиотехнической разведки (РТР) Zagros, который построен на базе корпуса корвета. Особенности корабля назвали в публикации The War Zone (TWZ).

Иран представил «странный разведывательный корабль»
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Как пишет издание, Zagros — это странный представитель кораблестроения, поскольку зачастую корабли этого типа строят на базе коммерческих судов.

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«Как и другие корабли РТР, Zagros оснащен электронными датчиками для сбора, расшифровки и анализа радиочастотных сигналов от враждебных или потенциально враждебных излучателей. Антенны для этих датчиков размещены в выступающих шарообразных обтекателях, расположенных по периметру верхней части надстройки, всего их семь, трех различных размеров, причем меньшие, вероятно, предназначены для размещения систем спутниковой связи», — пишет издание.

В основе корабля лежит переоборудованный корпус боевого корабля класса Mowj, который на Западе относят к корветам. В отличие от базового корабля, Zagros не несет вооружения, однако он получил взлетную палубу и ангар для вертолета. Автор отметил, что корпус корвета, который построен по военным стандартам, будет более живучим, чем корпус коммерческого судна. Как пишет издание, Zagros могут использовать для наблюдения за военно-морской деятельностью Израиля и авианосными группами Военно-морского флота США.

В феврале 2024 года командующий силами Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Салами сообщил, что Иран впервые провел пуск баллистической ракеты большой дальности морского базирования.

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