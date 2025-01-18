В США назвали единственного равного «ядерного противника»

Глава американского Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби представила отчет о деятельности ведомства и его перспективах, в котором в том числе обвинила РФ в многократных нарушениях, которые подрывают «стратегическую стабильность».

Хруби отметила, что положение в мире настолько изменчиво, что ей все время приходится корректировать содержание своего выступления.

»[Россия] является единственным противником, у которого есть по крайней мере столько же ядерного оружия, сколько и у нас», — отметила глава ведомства.

Среди шагов РФ, которые угрожают ядерной безопасности, Хруби упомянула действия во время СВО на Запорожской атомной электростанции, «бряцание ядерным оружием», размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии, отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, пересмотр ядерной доктрины и якобы возможное размещение ядерного оружия в космосе. Глава ведомства также допустила, что военное сотрудничество России с КНДР и Китаем может распространиться на ядерную сферу.

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КНР, Северную Корею и Пакистан Хруби также назвала в числе тех, кто угрожает ядерной стабильности в мире. Она отметила, что США в первые оказались в ситуации, когда им противостоят две ядерные державы.

«Китай отличается тем, что мы сталкиваемся с ядерным противником, который также является экономическим партнером и важным фактором влияния на мировую торговлю и технологии», — добавила Хруби.

Она также упомянула о беспокойстве из-за разработки Пакистаном межконтинентальных ракет, обогащения Ираном урана и испытаний ракет КНДР.