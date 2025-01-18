США приступили к развертыванию в Европе модифицированных ядерных авиабомб

Власти США приступили к развёртыванию в Европе модифицированных ядерных авиабомб. Об этом сообщила глава Национального агентства по ядерной безопасности Джилл Хруби.

© Википедия

По её словам, которые приводит Интерфакс, речь идёт о модифицированных авиабомбах B61-12. Хруби отметила, что они «в полном масштабе размещаются на передовых рубежах».

Названы страны, помогающие Украине бить ATACMS по территории России

Ранее в Росконгрессе заявили, что США ускоряют создание плутониевых сердечников для ядерного оружия.