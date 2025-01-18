США приступили к развертыванию в Европе модифицированных ядерных авиабомб

США приступили к развёртыванию в Европе модифицированных ядерных авиабомб
Власти США приступили к развёртыванию в Европе модифицированных ядерных авиабомб. Об этом сообщила глава Национального агентства по ядерной безопасности Джилл Хруби.
По её словам, которые приводит Интерфакс, речь идёт о модифицированных авиабомбах B61-12. Хруби отметила, что они «в полном масштабе размещаются на передовых рубежах».
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Ранее в Росконгрессе заявили, что США ускоряют создание плутониевых сердечников для ядерного оружия.