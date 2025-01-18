Россия уже победила в конфликте на Украине, остался только вопрос о том, насколько РФ захочет продвинуться на запад. Такое мнение выразил бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Россия уже победила в этой войне, - написал он в X. - Вопрос состоит не в том способны ли русские продвигаться дальше на запад, а будут ли и насколько далеко они зайдут".

Украинский Генштаб регулярно сообщает о сложной обстановке на поле боя. Несмотря на всеобщую мобилизацию, объявленную в стране с февраля 2022 года, в настоящее время остро стоит вопрос критической нехватки людей в армии. В этой связи командование ВСУ перенаправляет в штурмовые отряды военнослужащих Воздушных сил, в том числе тех, кто обнаруживает воздушные цели, саперов, связистов и других специалистов.

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В Генштабе перевод "некоторых специалистов" называют вынужденной мерой из-за нехватки пехоты на многих участках фронта. Кроме того, в последнее время на Украине все чаще поднимают тему снижения мобилизационного возраста до 18 лет.