В Португалии оценили требование Трампа к НАТО увеличить военные расходы

Страны Североатлантического альянса в ближайшее время не смогут обеспечить выполнение требования избранного президента США Дональда Трампа относительно увеличения военных расходов до 5% от ВВП, заявил премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру в беседе с Lusa. По его словам, перед правительством республики на данный момент стоит задача увеличить расходы до 2%, только после этого можно будет рассматривать возможность достижения более высоких показателей.

Естественно, в краткосрочной или среднесрочной перспективе такого соотношения [военных] расходов к ВВП не достигнуть. <...> Я считаю бесполезным то, что европейские лидеры постоянно комментируют то или иное высказывание, которое делает [избранный] президент Соединенных Штатов, — заключил он.

Ранее стало известно, что страны НАТО не согласятся увеличить оборонные расходы с 2% до 5% ВВП в ответ на предложение Трампа. Однако чиновники и аналитики допустили, что некоторого повышения ждать можно.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что страны Североатлантического альянса смогут выполнить требование по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП, поставленное Трампом, через 10 лет. Он отметил, что американского политика не стоит критиковать за столь «амбициозную цель».